GIUDIZIO PARIFICA RENDICONTO PRESSO CORTE DEI CONTI, PRESIDENTE FONTANA: EFFICIENZA E TRASPARENZA NOSTRE PAROLE D’ORDINE, SFORZO RILEVANTE PER ATTUAZIONE PNRR

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2023. La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ha parificato integralmente il rendiconto generale della Regione Lombardia. Intervenendo all’appuntamento di oggi, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha innanzitutto evidenziato come questo confronto “oltre a costituire uno dei momenti più significativi di verifica dell’andamento economico finanziario di Regione Lombardia, sia anche l’occasione per esaminare, più in generale, le politica finanziario-amministrativa dell’Ente”.

Il presidente Fontana ha quindi affrontato alcune questioni inerenti alla sanità “che costituisce uno degli aspetti centrali di questa legislatura”. “Oltre a garantire il mantenimento dei punti e dei settori di eccellenza, lo sforzo di Regione – ha sottolineato – è proteso a migliorare l’organizzazione dei Pronto soccorso, diminuire le liste di attesa, implementare la diffusione capillare dei servizi di telemedicina e potenziare gli interventi rivolti a soggetti fragili e cronici attraverso percorsi di continuità di cura. A questi obiettivi si affiancano ed intersecano quelli del PNRR. Regione Lombardia, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di cui alla ‘Missione 6’ è destinataria di oltre 1.786.000.000 di euro. L’ente ha poi aggiunto ben 800 milioni di risorse proprie per portare a compimento il progetto di rimodulazione del proprio Sistema sociosanitario così come delineato dalla legge regionale 22 del 2021”. “Regione, in questi anni – ha concluso Fontana – ha dimostrato di recepire con molta attenzione le osservazioni fatte da questa spettabile Corte” e ha ribadito “la ferma volontà, sia di noi rappresentanti politici, sia delle strutture tecniche regionali, di valorizzare ogni stimolo e spazio di miglioramento che possa consentire di realizzare le politiche regionali con sempre maggior efficienza, efficacia e trasparenza”.

Il governatore Fontana, nel ringraziare la presidente Riolo, il procuratore Evangelista, i magistrati e i funzionari “che costantemente ci affiancano nel percorso di affinamento e miglioramento degli strumenti programmatori e finanziari”, ha esordito ricordando che “la precedente legislatura è stata purtroppo segnata dall’emergenza pandemica e che la Regione, come la totalità del Paese e della comunità internazionale, si è poi ritrovata a dover affrontare le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina, l’incessante trend di aumento dei costi energetici e la preoccupante carenza di materie prime”.

Fatte queste premesse, il presidente Fontana è entrato nel merito dei punti salienti della sua relazione. “Il nuovo quinquennio – ha spiegato – è caratterizzato da nuove sfide, in primis, il PNRR. Un tema centrale nel quale siamo impegnati con uno sforzo rilevante. Concepito come strumento di ripresa a favore del Paese, chiama Regione a uno sforzo straordinario di programmazione e gestione integrata delle ingenti risorse che vengono messe in campo. Regione Lombardia è in grado di affrontare queste sfide anche e soprattutto grazie alla propria solidità finanziaria. Nel 2022 si è registrato un risultato positivo di amministrazione pari a oltre 524 milioni”.

“La solidità – ha aggiunto Fontana – viene testimoniata altresì dai positivi indicatori di Rendiconto. Il primo riguarda l’oculata gestione dei flussi di cassa che ha consentito, anche per il 2022, di non ricorrere alle anticipazioni di tesoreria e di non contrarre debito. L’Ente nel 2022 ha pagato le fatture dei propri fornitori con una media di circa 16 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza. Il secondo indice è la prudenzialità che contraddistingue, da sempre, la nostra gestione finanziaria e si manifesta in un consistente livello di accantonamenti, che rendono il bilancio regionale estremamente solido e ‘blindato’ da eventi gestionali imprevisti. A dimostrazione della solidità finanziaria di Regione evidenzio che l’Agenzia di rating Moody’s proprio ieri ha confermato il giudizio della nostra Regione (Baa2) a livello addirittura più alto di quello della Repubblica (Baa3), caso eccezionale a livello mondiale”.

Affrontando il tema della legislazione regionale, Fontana ha evidenziato che “Regione ha accolto le osservazioni di questa Corte nei precedenti giudizi ed è giunta a garantire una sempre più accurata quantificazione dell’onere di spesa nonché una migliore motivazione alle clausole di neutralità”.

“Credo – ha proseguito – che questo costituisca uno dei migliori esempi di come una proficua collaborazione tra la magistratura contabile e Regione porti a un più efficace e trasparente controllo della spesa pubblica a vantaggio della collettività”.

