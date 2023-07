Cesano Boscone. Incidente in via Roma: 31enne soccorso dai passanti, trasportato in ospedale in codice giallo

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 luglio 2023 – Questa sera, intorno alle ore 22.10, mentre nel centro storico era in corso una serata danzante, in via Roma, davanti al Gigante, all’altezza con l’intersezione con via Matteotti, un 31enne è caduto da sul mezzo elettrico, la cui dinamica è in fase di accertamento. Dapprima, l’uomo è stato soccorso da alcuni passanti, poi, il ferito è stato, successivamente, soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della Corsico Soccorso e dalla Polizia Locale. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano non in gravi condizioni.

V. A.