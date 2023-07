Rozzano. Lutto cittadino per la scomparsa della piccola Evelyn

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 luglio 2023 – Rozzano si prepara per l’ultimo saluto a Evelyn, piccola concittadina di sette anni, che ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava in piscina presso un centro sportivo nella provincia pavese.

L’amministrazione comunale ha deciso di dichiarare il lutto cittadino per la giornata di lunedì 17 luglio, in occasione della cerimonia funebre che avrà luogo presso la chiesa Sant’Angelo in via Don Angelo Lonni alle ore 10.

La bandiera sul palazzo comunale sarà esposta a mezz’asta in segno di lutto. Tutta la cittadinanza è invitata ad adottare comportamenti conformi al comune sentimento della città.

Redazione