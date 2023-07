Intervento lungo la via Maria al Sass Pordoi (Val di Fassa), soccorso alpinista di Mantova

(mi-lorenteggio.com) Trento, 15 luglio 2023 – Un alpinista del 1973 della provincia di Mantova è stato soccorso nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 6 metri mentre stava arrampicando lungo la via Maria al Sass Pordoi in Val di Fassa. L’uomo era primo di cordata e si trovava a circa 150 metri dal termine della via, quando ha perso l’appiglio e nella caduta ha sbattuto contro la parete procurandosi dei possibili politraumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15.15 da parte del compagno di cordata.

La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è volato a Canazei per imbarcare a bordo un operatore della Stazione Alta Val di Fassa, per poi salire in quota. Dopo aver individuato l’infortunato che, insieme al compagno si trovava in sosta, il Tecnico di elisoccorso e il soccorritore sono stati verricellati in parete. Dopo aver stabilizzato l’infortunato, i soccorritori hanno accompagnato entrambi gli alpinisti poco lontano, per agevolare il recupero a bordo dell’elicottero in hovering. L’infortunato, insieme al suo compagno di cordata, è stato quindi elitrasportato a Canazei ed affidato all’ambulanza, che lo ha trasferito all’ospedale di Cavalese per gli accertamenti del caso.

