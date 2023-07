TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 19 al 23 luglio

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2023 – Ecco GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

19 – 23 luglio

19 luglio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

21.00 Proiezione | Unexpected Matches. Sound in Transfigured Time

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano presenta il quarto appuntamento di Unexpected Matches, un ciclo a cura di Alina Marazzi volto a indagare la relazione tra immagine filmica e musica live attraverso il coinvolgimento di musicisti e dj invitati a sonorizzare pellicole rare provenienti da archivi e cineteche, oppure filmati originali realizzati ad hoc per le live performance da artisti visivi. Questo quarto appuntamento presenta tre film di Maya Deren senza sonoro – At Land (1944), A Study in Choreography for Camera (1945) e Ritual in Transfigured Time (1946) – che offrono l’occasione per le due musiciste Francesca Bono (Ofeliadorme) e Vittoria Burattini (Massimo Volume) di creare un dialogo con Deren, madrina del cinema d’avanguardia americano, attraverso synth, batteria e voce. Ai film di Maya Deren si aggiunge Luce Movimento (1967) dell’artista Marinella Pirelli. Il film mostra forme geometriche e astratte basate sulle opere presentate nell’esposizione Luce movimento in Europa (Galleria dell’Ariete, Milano, 1967) che riuniva molti protagonisti dell’arte cinetica europea. Il film è qui presentato nella sua integralità senza il sonoro originale, ma con una colonna sonora che mescola suoni elettronici in un’interpretazione contemporanea del duo Bono / Burattini.

20 luglio

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

21.00 Concerto | Makaya McCraven – JAZZMI 2023 PREVIEW

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

In attesa dell’8ª edizione di JAZZMI (12 ottobre – 5 novembre 2023), la preview del festival è affidata a Makaya McCraven, uno degli artisti più emblematici della black music contemporanea. Il batterista, compositore e producer franco-statunitense si esibirà in un concerto speciale – in collaborazione con NAO UAO – nel giardino di Triennale Milano, tra jazz urbano, nu soul, sperimentazione e tutte le sfumature del genere.

21 luglio

18.30 Visita guidata | Home Sweet Home

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Visita guidata alla mostra Home Sweet Home, che parte dalla storia dell’istituzione e delle sue Esposizioni Internazionali per arrivare alla contemporaneità, riflettendo sull’idea di casa e di abitare, da sempre argomenti privilegiati della ricerca di Triennale.

19.00 Concerto | Disco Stupenda in Triennale con Alan Sorrenti

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Sul palco di Triennale Estate, Alan Sorrenti, in compagnia della sua band Exotica, si esibisce con il suo nuovo disco che tocca tutti i periodi storici della carriera del cantautore italiano in un caleidoscopio di colori che parte dagli anni Settanta e arriva al futuro. Ad accompagnare l’artista è il produttore Stefano Ceri, demiurgo dello street pop italiano, capace di colorare le nuove canzoni di Sorrenti grazie al suo italian touch in bilico tra cantautorato e dance floor. Dopo il concerto un dj set di Tommiboy & Andrea Canali.

22 luglio

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata in inglese

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Siamo Foresta

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano propone delle visite guidate alla scoperta della mostra Siamo Foresta, in collaborazione con Fondation Cartier pour l’art contemporain. L’esposizione approfondisce la visione estetica e politica della foresta come multiverso egualitario di popoli viventi ed esplora l’allegoria di un mondo possibile al di là del nostro antropocentrismo.

23 luglio

12.00 Visita guidata | Siamo Foresta

Visita guidata in inglese

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera. L’esposizione indaga, con oltre 250 opere realizzate da 49 artisti, il rapporto dell’arte povera e di alcune avanguardie presenti in Italia tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta con i linguaggi della fotografia, del cinema e del video