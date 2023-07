Mercati abusivi di piazzale Cuoco: edizione notturna!

(mi-lorenteggio.com)= Milano, 16 luglio 2023. “Anni di tolleranza, impunità e interventi spot portano i venditori abusivi di merce rubata a occupare i marciapiedi di piazzale Cuoco e via Monte Cimone anche di notte.

Da circa un mese, a partire dalla mezzanotte fino alle sei del mattino della domenica, abusivi rom e magrebini creano un vero e proprio suk impedendo il riposo notturno ai residenti che esasperati segnalano il problema al 020208 e al 112. Nessuno interviene, probabilmente questo angolo di Milano non interessa alle Istituzioni cittadine; non è più tollerabile una situazione di assoluta illegalità, continuiamo a denunciarlo in Consiglio comunale alla Giunta Sala ma non è sufficiente. In merito scriverò al Prefetto.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia