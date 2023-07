SVILUPPO ECONOMICO. DAL COMUNE 400MILA EURO PER SOSTENERE ATTVITÀ NEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO 

Il bando è aperto fino al 31 ottobre e rientra nel progetto sostenuto anche da Regione Lombardia “Sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio 2022-24”



(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2023 – Il Comune sostiene con 400mila euro a fondo perduto lo sviluppo delle attività economiche all’interno dei Duc, i Distretti Urbani del Commercio, riconosciuti da Regione Lombardia in Brera, Buenos Aires, Galleria, Giambellino, Isola, Navigli, Ticinese, Sarpi, XXV Aprile.



Fino al 31 ottobre 2023 le micro, piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione, del terziario, dell’artigianato e le attività di commercio su suolo pubblico (ad esempio gli ambulanti dei mercati settimanali scoperti) potranno presentare domanda per la realizzazione di interventi a supporto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività.

In particolare, a fronte di investimenti, le imprese potranno accedere alle agevolazioni che prevedono un contributo per ogni singola realtà (nuova o già avviata) pari al 50% della spesa ammissibile (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, fino ad un massimo di 3mila euro per attività in sede fissa e mille euro per attività ambulanti per spese effettuate tra il 28 marzo 2022 e il 30 luglio 2024.



“Con il sostegno alle attività dei Distretti Urbani del Commercio – ha spiegato l’assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello – si conferma l’attenzione e la volontà di sviluppare e valorizzare le imprese del territorio. I negozi di vicinato sono un tassello fondamentale per tenere vivi, attrattivi e funzionali i nostri quartieri: questo contributo sarà utile non solo a chi decide di migliorare e ammodernare servizi già esistenti, ma anche a chi sceglie di investire nella nostra città e nel commercio locale con una nuova attività”.



Tra le spese ammissibili, solo per citarne alcune, anche interventi di riqualificazione e ammodernamento in ottica sostenibile come l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici, vetrine a contenimento energetico, barriere a lame d’aria, veicoli elettrici a uso commerciale, ma anche pedane e rampe per il superamento di barriere architettoniche; opere di ristrutturazione, interne o esterne, di locali e migliorie agli impianti (elettrici, videosorveglianza, idraulici o di climatizzazione). O ancora, per le attività di commercio su suolo pubblico sono ammesse spese come l’acquisto di generatori elettrici o accumulatori di energia e di arredi e strumenti per il bancone.



L’Avviso pubblico rientra nel progetto sostenuto anche da Regione Lombardia “Sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio 2022-24” ed è consultabile al link https://servizi.comune.milano.it/en/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/avviso-pubblico-per-la-assegnazione-di-contributi-a-sostegno-delle-micro-piccole-e-medie-imprese-operanti-nei-distretti-urbani-del-commercio-di-milano.

V.A.