DONIZETTI, RITROVATO MANOSCRITTO ORIGINALE

Milano, 17 luglio 2023 – “L’autenticità del manoscritto autografo dell’opera di Gaetano Donizetti ‘Alahor in Granata’ è una notizia di straordinario interesse, che acquisisce un valore simbolico ancor maggiore nell’anno di ‘Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura’. Come Regione Lombardia intendiamo attivarci per valorizzare al meglio questa grande scoperta. E siamo disposti ad ospitare il manoscritto a Palazzo Lombardia, con modalità e tempistiche da definire in accordo con gli enti coinvolti”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commentando il ritrovamento, nella biblioteca del Conservatorio di Palermo, del manoscritto originale di Alahor, opera realizzata dal compositore bergamasco durante la sua permanenza in Sicilia.

“È auspicabile la partecipazione – ha sottolineato Caruso – di tutti i soggetti coinvolti, dalla biblioteca del Conservatorio di Palermo al Centro Studi donizettiani, dalla Fondazione Teatro Donizetti all’Università di Palermo, per pianificare una doverosa celebrazione dell’evento da svolgersi in Lombardia e magari anche in Sicilia. Propongo un’alleanza tra i due territori legati a Donizetti e all’opera in questione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento del manoscritto e agli studi che ne hanno confermato l’autenticità. Donizetti è patrimonio di Bergamo, della Lombardia, della Sicilia e dell’Italia tutta”.

Redazione