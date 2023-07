LEGAMBIENTE PREMIA 5 COMUNI DEL CONSORZIO DEI NAVIGLI:

BERNATE TICINO, BESATE, CALVIGNASCO, CORBETTA E NOSATE

Solo 629 comuni italiani rispettano i parametri per essere Rifiuti Free

Presentato il dossier nazionale Comuni Ricicloni 2023

(mi-lorenteggio.com) Abairate, 17 luglio 2023. Il Consorzio dei Navigli S.p.A. ancora una volta si conferma essere una eccellenza nazionale nella gestione integrata dei rifiuti. Dei 629 Comuni Ricicloni premiati da Legambiente, cinque fanno parte del Consorzio che

opera nelle tre macroaree del Sud Ovest Milanese: Abbiatense, Castanese e

Magentino.

E precisamente, nell’elenco nazionale dei “Comuni Rifiuti Free” sotto i 5000

abitanti sono rientrati: Bernate Ticino, Besate, Calvignasco e Nosate.

Mentre in quello nazionale dei Comuni Rifiuti Free sopra i 15 mila abitanti è

rientrato il comune di Corbetta.

Comuni Ricicloni 2023 (sui dati 2022), il dossier nazionale di Legambiente

giunto alla 30ª edizione, è stato presentato lo scorso 6 luglio a Roma, in

occasione della premiazione dei 629 comuni virtuosi.

«È un concorso volontario cui concorrono le realtà che inviano i dati di

produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti dagli organizzatori. – spiega

il presidente del Consorzio dei Navigli Carlo Ferrè – Il dossier di Legambiente

fa il punto sull’impegno degli italiani e delle singole comunità nella raccolta

differenziata e premia le realtà più virtuose».

Per rientrare nell’elenco di Legambiente, come spiega il direttore del Consorzio

dei Navigli, Christian Migliorati, occorre raggiungere almeno il 65% di

raccolta differenziata (RD) e avere un residuo secco non superiore a 75

kg abitante anno (PSR).

Ecco i dati per i cinque Comuni Ricicloni del Consorzio che sono stati premiati

da Legambiente: Bernate Ticino (2.952 abitanti, 81,4 % di RD – Raccolta

differenziata e 74,6 di PSR); Besate (2.051 abitanti, 82,0 % di RD – Raccolta

differenziata e 71,8 di PSR); Calvignasco (1.211 abitanti, 82,7% di RD e 67,5 di PSR); Corbetta (18.778 abitanti, 82,5% di RD e 70,4 di PSR); Nosate (645

abitanti, 84,0% di RD e 68,3 di PSR).

Nel Dossier 2023 di Legambiente sono 629 i comuni virtuosi “liberi” dai rifiuti

(+39 rispetto all’anno precedente), così suddivisi: 423 nel Nord, 30 nel

Centro e 176 nel Sud. In Lombardia su un totale di 1.504 comuni soltanto 74

sono “rifiuti free”.

Nella prima edizione di Comuni Ricicloni del 1994 vennero premiati 10 comuni

lombardi che avevano superato il 10% di raccolta differenziata finalizzato al

recupero di materia.

Nel tempo molte cose sono cambiate nei criteri di valutazione di una buona

gestione dei rifiuti. In particolare, dal 2016 vengono premiati soltanto i comuni

che contengono la produzione di rifiuto da avviare a smaltimento entro i 75

kg/ab/anno.

I 18 comuni oggi Soci di Consorzio dei Navigli S.p.A., società mista pubblico-

privata, sono: Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo,

Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano,

Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero,

Vanzaghello e Vittuone.

I Soci privati, che detengono il 30% del capitale sociale e che, con i propri

servizi operativi hanno contribuito in maniera decisiva al conseguimento del

prestigioso risultato, sono Idealservice Soc. Coop. di Udine e Spazio Aperto

Soc. Coop. Sociale di Milano, cui si aggiunge, a partire dal secondo semestre

2022, Econord S.p.A. di Varese.

Consorzio dei Navigli S.p.A., dunque, si attesta tra i più performanti gestori

aggregati nazionali, anche a seguito del processo di trasformazione in

società mista pubblico-privata.

Nelle foto: Christian Migliorati direttore e Carlo Ferre presidente

