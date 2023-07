Busto Arsizio: corri per S. Anna terza edizione

BUSTO ARSIZIO: CORRI PER SANT’ANNA 2.0

SIAMO ALLA TERZA EDIZIONE!

Le cose belle vanno perfezionate e poi rifatte.

Nel 2021 siamo stati coraggiosi e abbiamo osato proporre nel rione sant’Anna di Busto Arsizio una corsa non competitiva che ha attirato l’attenzione di tante persone desiderose di sfidare la ritrovata libertà dopo un periodo di lungo e necessario isolamento sociale. E anche quest’anno continuiamo con la CORRI PER SANT’ANNA 2.0 alla terza edizione, per renderla una tradizione, perché le cose importanti vanno mantenute e trattate con più cura.

Per queste ragioni e per il piacere di ritrovarsi e di riscoprire la bellezza del villaggio sant’Anna, di partecipare alla settimana della festa patronale la manifestazione si ripete VENERDI’ 21 LUGLIO 2023 dalle ore 18.00 in poi (il ritrovo è dalle 18.00 con l’avvio della gara alle 18.45 circa…. quindi non correte per arrivare, correte solo lì).

Anche per la terza edizione i percorsi saranno due, uno per i “meno preparati” magari anche più accaldati e uno più lungo per i “più allenati”, che sfidano con maggior tenacia caldo e fatica. Due o tre giri all’interno del villaggio, tra case e un po’ di verde, giusto il tempo per allenare i muscoli e fare lo sprint finale; il percorso cambierà quest’anno visti i lavori per il sottopasso ormai prossimi alla conclusione.

Come per ogni anno anche alla terza edizione i premiati saranno i primi delle due categorie (il primo uomo e la prima donna), il partecipante più giovane e il più anziano.

A questo punto NOI SIAMO PRONTI. Si sta allestendo anche un punto ristoro che permetterà di passare il post corsa tra un po’ di fresco delle piante, qualche zanzara amica e del buon cibo preparato da splendidi e attenti volontari della parrocchia.

Allora…. PRONTI, PARTENZA, VIA….

CI VEDIAMO VENERDI’ 21 LUGLIO in piazza Sant’Anna 1 DALLE 18.00 IN POI….

Cooperativa Intrecci, gli ospiti della Domus e la parrocchia S.Anna vi aspettano!!!!