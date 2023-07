Rho. Approvato all’unanimità il nuovo Regolamento per la Consulta cittadina dello Sport

Garantiti i due principi fondamentali: agonismo e insieme inclusione. Una Notte degli Oscar per premiare i campioni

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 luglio 2023. Il Consiglio comunale di Rho ha approvato all’unanimità nella seduta del 19 luglio 2023 il nuovo Regolamento per la Consulta cittadina dello Sport. Le migliorie apportate, frutto di un lavoro che ha coinvolto l’intero Comitato Esecutivo, riguardano in particolare tre punti chiave: si punta sull’agonismo e al contempo sull’inclusione, perché ogni struttura e ogni disciplina possano accogliere chiunque; si sono ridefiniti i criteri in base ai quali, in caso di parità di voti, sia chiaro quale società entri a far parte del Comitato esecutivo; non accederanno alla Consulta le società condannate per uso di doping, perché sia evidente a tutti il rispetto delle regole.

I rapporti tra Amministrazione comunale e mondo dello Sport sono regolamentati attraverso l’Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport (composta dai legali rappresentanti delle 58 Società Sportive Dilettantistiche o Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni) e dal Comitato Esecutivo composto da dodici rappresentanti: il Presidente dell’Assemblea Generale, il Vice Presidente dell’Assemblea Generale; un rappresentante per il Calcio; uno per la Pallacanestro; uno per la Pallavolo; uno per il Ciclismo; uno per le associazioni appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico che curano le attività delle persone con disabilità; cinque rappresentanti per le altre discipline sportive.

“Tutto quanto è stato realizzato durante il mio mandato – ha spiegato l’assessora allo Sport Alessandra Borghetti – è stato fatto con il prezioso aiuto della Consulta, tutti i suoi membri hanno messo in atto un lavoro immane. Queste modifiche al Regolamento sono state volute e ideate da loro. Quel che ritengo fondamentale è che lo sport comprenda i due lati della stessa medaglia, che devono convivere. Il primo è l’agonismo, perché è giusto permettere a chi ha dei talenti di emergere e Rho è piena di società con atleti eccezionali. Il secondo è l’inclusione ed è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché la possibilità di fare sport va garantita a tutti i cittadini in tutte le strutture. Abbiamo scelto le parole adatte per bilanciare questi due aspetti. Abbiamo lavorato usando termini semplici, ringrazio il dirigente Francesco Reina che ha poi modificato la forma perché risultasse corretta dal punto di vista giuridico”.

Un’altra novità riguarda la durata della Consulta: sarà in carica per 4 anni, svincolata dalle scadenze di mandato della giunta. Una decisione presa dalle società sportive, che l’assessora Borghetti ha deciso di tutelare. Inoltre, presidente della Consulta non è più l’Assessore ma il Sindaco, legale rappresentante del Comune. Il Sindaco darà poi mandato all’Assessore perché ne faccia le veci.

Da parte dei consiglieri comunali sono state apprezzate le modifiche migliorative, anche tenendo conto del fatto che in questi anni le associazioni sportive sono cresciute e tanti atlete e atleti hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed europeo. Da più parti è emersa la richiesta di trovare occasioni per riconoscere a livello locale i meriti di coloro che hanno conseguito risultati encomiabili in gare importanti. L’assessora Alessandra Borghetti ha così anticipato che la Consulta ha già in cantiere una Notte degli Oscar dello Sport per “premiare gli atleti rhodensi che si sono contraddistinti in Italia e in Europa”.

