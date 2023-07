Trombe d’aria e grandine: Cia Est Lombardia raccoglie le segnalazioni dei danni

(Mi-lorenteggio.com) Mantova, 24 lug – Cia Est Lombardia, a seguito delle due perturbazioni importanti che hanno colpito il territorio mantovano, con trombe d’aria e fortissima grandine, tra la notte di venerdì 21 luglio e il pomeriggio di sabato 22 luglio, comunica di star raccogliendo tra i comuni maggiormente danneggiati le segnalazioni da trasmettere a D.G. Agricoltura di Regione Lombardia.

Le coltivazioni agricole colpite da grandine e in piena difficoltà riguardano: ortaggi, angurie, zucche, meloni, mais, erba medica, soia. Moltissimi i danni anche a vigneti e frutteti (pere e mele).

Diverse strutture hanno subito gravi danneggiamenti, molti i tetti di stalle volati via e tegole frantumate ovunque, così come diverse auto in sosta hanno avuto danni ai vetri mandandoli in frantumi.

Le aziende associate a Cia Est Lombardia, durante i sopralluoghi, raccontano di condizioni atmosferiche apocalittiche, specialmente durante il temporale pomeridiano di sabato, che in pochissimi minuti e ha creato i danni descritti in precedenza.

Tutto il personale tecnico della CIA è impegnato nella raccolta di informazioni e nel sostenere moralmente le aziende associate.

I comuni interessati dall’attività di raccolta segnalazioni sono:

· San Benedetto Po

· Quistello

· Sustinente

· Serravalle a Po

· Magnacavallo

· Borgo Mantovano

· Ostiglia

· Moglia

· Gonzaga

· Pegognaga

· Viadanese