Milano. Città Metropolitana, istituita la Commissione consigliare antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità

Avrà un ruolo di coordinamento delle realtà comunali e favorirà la condivisione delle esperienze locali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2023 – E’ stata istituita, nel corso della seduta del Consiglio metropolitano di mercoledì 26 luglio, la Commissione consigliare antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Città metropolitana di Milano.

Un istituto fortemente voluto dal Consigliere delegato all’Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale metropolitana, Legalità e Beni confiscati alla criminalità, Rino Pruiti, che punta così a fare da raccordo tra tutte le Commissioni comunali sullo stesso tema.

“Abbiamo risposto ad una necessità, più volte manifestata anche dai Comuni, ossia quello di un coordinamento metropolitano sul tema della legalità – afferma il neoconsigliere – Attraverso questa Commissione vogliamo da una parte raccogliere e confrontare tutte le esperienze e le buone pratiche dei Comuni, dall’altra mettere a disposizione delle realtà più piccole strumenti utili per affrontare il tema della legalità senza disagio né pericolo. La criminalità organizzata non considera i confini dei comuni. E’ quindi importante lavorare bene, portando contenuti da aprire a tutti i Comuni in questo gruppo di lavoro che auspico porterà frutti utili per le nostre comunità”.

La commissione sarà composta da rappresentanti dei vari gruppi consiliari; nel corso della prima riunione sarà eletto il presidente. L’obiettivo è fissare dei momenti periodici di confronto, allargando la partecipazione anche ad esperti ed esponenti di associazioni antimafia.