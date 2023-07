MILANO CORTINA 2026 CON I RAGAZZI DEL LICEO CARDANO AI MONDIALI DI SCHERMA 2023

Grazie al PCTO, progetto centrale del Programma Education delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Italiane, 11 studentesse e studenti avranno l’opportunità di fare i volontari al grande evento sportivo che si terrà fino al 30 luglio a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2023 – Lo sport come opportunità per i giovani e legacy per il futuro. Grazie al PCTO con Milano Cortina 2026, un gruppo di studentesse e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Cardano di Milano avranno l’opportunità di fare i volontari ai Mondiali di Scherma 2023. Il PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’orientamento – è uno dei progetti del Programma Education di Milano Cortina 2026 che vuole lasciare alle giovani generazioni una legacy che vada ben oltre il 2026.

Il PCTO con Milano Cortina 2026

L’obbiettivo del PCTO è far conoscere agli studenti e alle studentesse degli ultimi tre anni delle scuole superiori la realtà dell’organizzazione degli eventi sportivi di rilevanza internazionale, valorizzarne la dimensione lavorativa e gli sbocchi professionali, avvicinando al tempo stesso gli studenti al settore sportivo.

Road to the Games

Ogni grande evento sportivo che si svolge in Italia è una tappa che ci avvicina alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, in questo senso con il PCTO, si favoriscono anche le connessioni tra Comitati Organizzatori di eventi sportivi locali, Federazioni Sportive e scuole del territorio, creando un legame duraturo tra la scuola e gli eventi sportivi.

Dalla teoria a scuola alla pratica sul campo

Gli 11 ragazzi dell’Istituto Cardano, dopo una prima parte teorica e generale su Olimpiadi e Paralimpiadi svolta in aula durante l’anno scolastico dal Team di Milano Cortina 2026, e una seconda sessione pratica. I ragazzi hanno ora l’opportunità di fare esperienza sul campo come volontari in un grande evento sportivo di rilevanza internazionale come i Mondiali di Scherma, che si svolge proprio nella città che sarà protagonista dei Giochi Invernali 2026.

I numeri dei Mondiali di Scherma

Dal 22 al 30 luglio, Milano ospita l’ottavo Campionato del Mondo di Scherma in Italia (la prima volta fu a Napoli nel 1929, l’ultima a Catania nel 2011). Qualche numero: 1200 atleti, 165 paesi, 9 giorni, più di 200 squadre, 44 pedane di gara. La scherma azzurra è la disciplina sportiva in cui l’Italia è più vincente: 130 medaglie ai Giochi Olimpici, 357 medaglie ai Campionati del Mondo, 211 medaglie ai Campionati d’Europa. I giovani volontari saranno impiegati in diverse aree: dalla Sport Production, agli Spectator Services, dal Ticketing all’Hospitality. Un’opportunità unica di fare esperienza sul campo e di iniziare a respirare l’atmosfera e l’energia del grande sport, aspettando Milano Cortina 2026.