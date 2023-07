(mi-lorenteggio.com) Carate Brianza, 27 luglio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 15.30, in una ditta di via Padre Franco Ivaldi, un operaio di 38 anni ha subito lo schiacciamento di una gamba, dopo esser stato investito dal muletto guidato da un suo collega. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

