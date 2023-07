Lonato del Garda (BS). Incidente frontale lungo la strada SP11, due feriti gravi

(mi-lorenteggio.com) Lonato del Garda, 27 luglio 2023 – Intorno alle ore 15.15, lungo la SP 11, è avvenuto un incidente frontale tra due veicoli. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunti i Vigili del Fuoco insieme alla Polstrada e a due ambulanze seguite dall’automedica. La conducente di uno dei due veicoli è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, in quanto ha riportato un trauma cranico, uno al bacino e ad arto superiore, mentre, l’altro conducente, un uomo di 60 anni è stato trasportato in codice giallo al Poliambulanza con un trauma toracico.

V. A.