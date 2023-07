Mezzi pubblici. Danni da nubifragio: le linee deviate

(Mi-lorenteggio.com) Milano 27 luglio 2023 – La situazione:

Tram 1. In servizio tra Roserio e Duomo. Salta le fermate di Cadorna e Cairoli.

Tram 2. In servizio tra Negrelli e via Farini/viale Stelvio.

Tram 3. Fa servizio tra Gratosoglio e piazza Abbiategrasso.

Tram 4. Fa servizio tra Niguarda Parco Nord e via Farini/via Ferrari.

Tram 5. Non fa servizio.

Tram 7. In servizio tra Precotto e viale F.Testi/Santa Monica.

Tram 9. Fa servizio con bus tra Porta Genova e piazza Cinque Giornate.

Tram 10. In servizio.

Tram 12. Fa servizio tra Roserio e piazza Emilia.

Tram 14. Fa servizio tra Cimitero Maggiore e piazzale Cantore/viale Coni Zugna. Tra piazzale Cantore e Lorenteggio la linea è servita da bus.

Tram 15. Fa servizio con bus tra Rozzano e Gratosoglio. Tra Gratosoglio e Duomo la linea è servita dai tram.

Tram 16. Fa servizio tra Segesta M5 e Monte Velino.

Tram 19. Non fa servizio.

Tram 24+27. Fa servizio con bus tra Vigentino e viale Ortles\Brenta M3. Tra Dogana e viale Ungheria la linea è servita dai tram.

Tram 31. In servizio.

Tram 33. Fa servizio da piazza Bottini a via Farini/Ferrari passando in piazza Duca D’Aosta.

Bus 38. Salta le fermate viale Argonne/Susa M4 (verso via Corelli) e Argonne M4 (verso Susa)

Bus 39. Devia tra Lambrate e Piola M2

Bus 40. Devia tra viale Certosa/via Pareto e via Palizzi/viale Espinasse.

Bus 45. In entrambe le direzioni devia da via Golgi/via Celoria a via Bassini.

Bus 49. Verso Lotto devia da via Inganni/via Passero a via Saint Bon. Salta la fermata Inganni M1.

Bus 50. Verso Cairoli devia e salta le fermate da Lorenteggio/Inganni a piazza Frattini.

Bus 50. Verso Lorenteggio devia da piazza Frattini a via dei Giacinti/dei Gigli.

Bus 54. Fa servizio tra Cascina Gobba e viale Argonne/via Marescalchi.

Bus 57. Fa servizio solo tra Quarto Oggiaro e piazza Lega Lombarda.

Bus 58. Verso Baggio (via Noale) devia da via Soderini a Bisceglie M1.

Bus 62. In entrambe le direzioni devia da Piola a via Modena.

Bus 66. In direzione Cadore, deviano da Lombroso a via Cadore.

Bus 67. Verso piazzale Baracca devia e salta le fermate di via Budrio e via Frigerio.

Bus 68. Fa servizio tra Bonola e la fermata piazza Vesuvio

Bus 77. In direzione Poasco, devia da piazzale Gabrio Rosa a San Dionigi.

Bus 79. Non fa servizio tra Porto Lodovica e piazza Abbiategrasso. Usate tram 15.

Bus 85. In direzione piazza Napoli devia dalla fermata di Cairoli M1 alla fermata di via Pagano/via Da Giussano.

Bus 85. In direzione Largo Augusto devia dalla fermata di via Pagano/via Mascheroni alla fermata di Cairoli M1.

Filobus 90 e 91. In servizio. Deviano e saltano le fermate tra viale Toscana/via Ripamonti e viale Umbria.

Filobus 92. Non fa servizio.

Filobus 93. In servizio. Devia tra le fermate viale Campania/viale Corsica e piazzale Gorini (Istituto dei Tumori).

Bus 94. Devia dal capolinea di Porta Volta fino alla fermata piazza Cavour, dove riprende il solito percorso. Poi, da corso Genova/via Sapeto segue un percorso diverso: non ferma a Sant’Agostino e a Sant’Ambrogio (capolinea), ma prosegue per piazzale Cantore, viale Papiniano, corso di Porta Vercellina e Conciliazione M1.