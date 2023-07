Infortunio agricolo a Isola di Fronda, taglialegna schiacciato da un albero contro la roccia.

(mi-lorenteggio.com) ISOLA DI FONDRA (BG), 27 luglio 2023 – Intervento nella serata di ieri, intorno alle 19.45, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Le squadre sono state allertate poco prima delle 20:00 per un uomo di 52 anni che si era infortunato mentre stava tagliando della legna; era rimasto schiacciato da un albero contro la roccia. La centrale ha attivato le squadre del Soccorso alpino, undici i tecnici impegnati, che hanno subito raggiunto il luogo dove c’era l’infortunato. Da Sondrio è decollato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato valutato per la parte sanitaria, immobilizzato e trasportato per una trentina di metri, fino al punto in cui poteva essere verricellato sull’elicottero per il trasporto in ospedale, in codice giallo. L’intervento è finito intorno alle 22:30.

V. A.