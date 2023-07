Milano. Tassista salva giovane da rapina in viale Papiniano – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2023 – Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle ore 3.00 di notte, in viale Papiniano, come si vede nel video della dashcam dell’auto pubblica, un tassista milanese ha salvato, facendolo salire a bordo, un giovane che fuggiva di corsa “come una saetta”, in quanto era inseguito da quattro giovani, che volevano rapirnarlo.

Il tassista, vista la scena, ha cominciato a suonare forsennatamente il clacson per farli desistere, inseguendo il gruppo, in collegamento con la centrale. “Non posso non intervenire”, ha detto alla radio taxi.

I quattro hanno, poi desistito, e il ragazzo è stato fatto salire a bordo ed è stato riaccompagnato a casa dal tassista.

Redazione