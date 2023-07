Zibido San Giacomo. Intitolazione della sala consiliare alle vittime innocenti di mafia

(Mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 31 luglio 2023 – In occasione del 31° anniversario della Strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, il Consiglio Comunale di Zibido San Giacomo ha deciso all’unanimità che il Sindaco Sonia Belloli e la Giunta coinvolgeranno il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) nel processo di intitolazione della Sala Consiliare, invitandolo a partecipare a incontri con persone esperte di prevenzione e contrasto delle criminalità organizzate e quindi a presentare una proposta dettagliata che possa contribuire a mantenere vivo il ricordo delle vittime innocenti delle

mafie; inoltre ogni anno il 21 marzo nell’aula consiliare sarà organizzato un evento di commemorazione in

occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, con gli studenti

delle scuole di Zibido San Giacomo e in collaborazione con le associazioni antimafia del territorio, invitando

tutta la cittadinanza, durante il quale saranno letti i nomi delle vittime di mafia.

L’iniziativa è nata dalla presentazione della mozione del consigliere e capogruppo della lista “Sei in Comune”

Giovanni Navicello, che ha presentato durante il Consiglio Comunale del 19 luglio una mozione per intitolare la sala consiliare alle vittime innocenti di mafia. Nella mozione viene considerato come il Presidente della Repubblica, in occasione delle commemorazioni delle stragi mafiose, abbia più volte sottolineato l’importanza di contrastare la criminalità organizzata con sempre maggiore determinazione e come il ricordo delle vittime sia parte essenziale di una coscienza collettiva e di una riconoscenza che rimarrà per sempre nella storia della Repubblica.

La Lombardia, anche attraverso gli enti locali, deve mettere in campo tutti gli strumenti utili alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni derivanti dalla presenza delle mafie e alla diffusione della cultura della legalità anche – ma non solo – attraverso gesti e iniziative di forte impatto simbolico che indichino a tutta la cittadinanza, soprattutto ai giovani e ai giovanissimi, da quale parte stare, quale parte irrinunciabile e condizione di civiltà di un’etica condivisa che è stata motivo di sacrificio di molti a tutela dei diritti e delle libertà individuali. Anche il Consiglio Comunale di Zibido San Giacomo è in prima linea su questo tema, tra le altre cose approvando all’unanimità il Regolamento della “Commissione intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale” cui ha deciso di aderire nel 2021 con specifica Convenzione insieme ai Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio.

L’intitolazione della Sala Consiliare alle vittime innocenti di mafia sarebbe non solo un tributo alla loro

memoria, ma un segnale forte a tutta la nostra comunità; allo stesso tempo è necessaria una forte riflessione da parte delle giovani generazioni e pertanto il Consiglio Comunale ha ritenuto indispensabile il

coinvolgimento del CCR in rappresentanza della popolazione scolastica, per garantire maggiore

consapevolezza e partecipazione duratura alle finalità insite nell’intitolazione stessa.

Redazione