Incidente a Corsico, investe 46enne e fugge, presa

(Mi-lorenteggio.com) Corsico, 31 luglio 2023 – Ieri notte, intorno alle ore 23.20, in via 20 Settembre, all’altezza dell’incrocio con la Vigevanese, un uomo di 46 anni è stato investito da un veicolo, che non si e’ fermato. riportando gravi ferite. L’uomo, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco e da un’automedica, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda,. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno fatto tutti i rilievi.

Secondo quanto rilevato, alla guida del mezzo c’era una donna di 43 anni, la qualw non si è fermata a prestare soccorso, dopo l’incidente. I militari la hanno individuata e rintracciata: è stata denunciata e sarebbe risultata positiva all’alcol test.

V. A.