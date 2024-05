Italia Viva Lombardia – Iniziativa politica regionale 11 maggio 2024 con Matteo Renzi ad Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 8 maggio 2024. Italia Viva Lombardia organizzerà nella giornata di sabato 11 maggio p.v. una bellissima occasione per fare Politica, per parlare di Europa, di Italia e di Lombardia.

L’ evento denominato “Teodolinda 2024”, si terrà presso l’ex Convento Annunciata di Abbiategrasso (MI) in via Pontida, 22 e si svolgerà su di un’intera giornata con la chiusura del Senatore Matteo Renzi.

Il programma, partecipato da iscritti, simpatizzanti, esperti dei vari settori e politici è il seguente:

MATTINA

ore 09.20 – Inizio registrazione partecipanti

ore 10.30 – Presentazione della Teodolinda 2024

ore 10.45 – Intervento Sen. Raffella Paita (Coordinatrice Nazione di Italia Viva e candidata alle Europee)

ore 11.00 – PANEL La situazione geopolitica mondiale e l’UE: perché servono gli Stati Uniti d’Europa con Sen. Enrico Borghi (Presidente Gruppo Italia Viva Senato), On. Mauro Del Barba (Deputato Italia Viva e Delegato Assemblea Parlamentare OSCE), Marta Ottaviani (Giornalista esperta di politica internazionale),

Davide Genini (Ricercatore e formatore NATO)

ore 11.45 – Tavoli di lavoro tematiciore

13.45 – Pranzo

POMERIGGIO

ore 14.30 – Tavoli di lavoro provinciali

ore 15.15 – Incontro con i candidati alle Elezioni Europee

ore 16.00 – Intervento di On. Sandro Gozi (Segretario Generale PDE e Componente del “Team Europe” di Renew Europe)

ore 16.15 – PANEL Verso gli Stati Uniti d’Europa con i rappresentanti dei Partiti fondatori della Lista STATI UNITI D’EUROPA

ore 17.00 – Roberto Cociancich (Presidente Italia Viva Lombardia) intervista Matteo Renzi

ore 17.30 – Intervento finale di Matteo Renzi

Hanno già confermato la presenza: On. Maria Chiara Gadda, Consigliere Regione Lombardia Lisa Noja Capogruppo I.V., Consigliere Regione Lombardia Giuseppe Licata, Gianfranco Librandi.

Redazione