MILANO, GIORNATA DELL’EUROPA: SOTTOSEGRETARIO ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A EVENTO DEDICATO AI GIOVANI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 08 maggio 2024 – Promuovere il dialogo e la riflessione sull’importanza di riconoscersi cittadini europei. E’ questo l’obiettivo principale con cui Europe Direct Lombardia, Centro di Informazione dell’Unione Europea, ha organizzato, nel contesto più ampio della campagna ‘Il Maggio dell’Europa’, un ciclo di iniziative rivolte ai giovani dal titolo ‘Tutti i colori del blu: dai voce alle tue idee’. I convegni prenderanno il via domani, 9 maggio – data in cui si celebra la Giornata dell’Europa – e proseguiranno fino alle prossime elezioni europee in programma in Italia l’8 e il 9 giugno.

L’INTERVENTO DEL SOTTOSEGRETARIO – Il primo appuntamento, in programma domani presso lo Spazio Europa di Europe Direct Lombardia, in via Fabio Filzi, 22 a Milano, sarà aperto alle 9.30 dall’intervento del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee.

UN’OCCASIONE DI CONFRONTO – L’evento sarà un’occasione di confronto per studenti, giovani e cittadini, che potranno approfondire temi legati all’Unione Europea attraverso iniziative che daranno voce alle loro idee.

LO EUROPEAN SPEAKER CORNER – Nel corso della giornata sarà attivo uno ‘European Speaking Corner’, sul modello di quello di Hyde Park, ovvero uno spazio in cui i cittadini potranno esprimere – attraverso una lettura, una poesia, un brano musicale, una rappresentazione artistica – i valori dell’Unione Europea.

L’IMPEGNO VERSO UN’EUROPA PIU’ INCLUSIVA – Il titolo dell’iniziativa, ‘Tutti i colori del blu: dai voce alle tue idee’, attribuisce a questo elemento cromatico un importante valore simbolico legato all’armonia e al dialogo tra i popoli come elementi chiave su cui puntare per promuovere una UE più inclusiva, più accessibile e più verde. Un risultato che potrà concretizzarsi anche grazie alla partecipazione dei cittadini alle prossime elezioni.

