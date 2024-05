21° ESSKA CONGRESS, A MILANO UN SIMPOSIO DELL’ORTOPEDIA MONDIALE

Oltre 4.000 ortopedici da tutto il mondo si riuniscono a Milano (Allianz MiCo) per il 21esimo congresso dell’European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (Esska) che si svolge dall’8 al 10 maggio 2024

(Mi-lorenteggio.com) Milano 8 maggio 2024 – Dopo l’ultimo meeting del 2022 a Parigi che ha attirato oltre 3.600 professionisti, la Società Europea di Artroscopia, Chirurgia di Ginocchio e Traumatologia dello Sport (ESSKA) si riunisce a Milano, che dall’8 al 10 maggio diventa il centro dell’ortopedia contemporanea a livello mondiale, grazie al prof. Pietro S. Randelli, President di ESSKA Congress 2024 e direttore UOC Prima Clinica Ortopedica ASST Gaetano Pini-CTO di Milano.

<> afferma il prof. Randelli.

Il 21° ESSKA CONGRESS, il cui Scientific Program Chair è il dott. Martin Lind (Aarhus University Denmark) propone un programma ricco di sessioni innovative ed educative realizzate dalla comunità ESSKA e tenute da una facolty internazionale di livello mondiale che riflettono tutte le aree specialistiche di ESSKA come ACL, menisco, artroplastica del ginocchio, spalla, anca, caviglia e medicina sportiva generale.

I format delle sessioni includono più di 50 con partner internazionali, 17 conferenze, 26 lezioni didattiche, documenti gratuiti, dibattiti, workshop specializzati e altro ancora.

In evidenza anche i 5 ESSKA European consensuses, riconosciuti a livello globale per la loro aderenza a metodologie rigorose e per la garanzia degli standard più elevati nel settore, che mirano a individuare percorsi di standardizzazione professionali, dedicati alla gestione della lussazione rotulea, alla gestione specifica dell’instabilità traumatica anteriore della spalla per età, all’uso di farmaci ortobiologici iniettabili per l’osteoartrosi del ginocchio e alla terapia cellulare. ESSKA riunisce chirurghi ortopedici, medici e scienziati da tutta Europa, insieme alle loro società scientifiche.

Lo scopo di ESSKA, il cui Presidente è il prof. Roland Becker, è favorire la condivisione della ricerca, delle tecniche pratiche e dell’esperienza, tramite l’organizzazione di corsi, congressi e programmi di borse di studio, per migliorare la qualità della vita dei pazienti e la qualità del loro trattamento. ESSKA accredita centri di insegnamento in tutta Europa garantendo gli standard più elevati con programmi di borse di studio ESSKA ha inoltre lanciato con successo il KSSTA Journal e il Journal of Experimental Orthopaedics (JEO), una rivista internazionale incentrata sulla scienza di base ortopedica (JEO è già indicizzato sia in PubMed che in MEDLINE) e. Il Congresso ESSKA, che riunisce i principali attori in modo che possano apprendere gli uni dagli altri le tecniche e le ricerche più recenti, si tiene ogni due anni. Appuntamento dunque al prossimo congresso ESSKA che si terrà a Praga nel 2026.

Redazione