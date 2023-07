TRUCCAZZANO/MI, ASSESSORE TERZI: DA REGIONE 300.000 EURO PER LA PISTA CICLABILE VERSO LA STAZIONE DI TRECELLA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2023. Regione Lombardia stanzia 300.000 euro per la pista ciclabile che collega Truccazzano (MI) alla stazione ferroviaria di Trecella.

Il finanziamento, deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture e Opere Pubbliche, Claudia Maria Terzi, rientra nello schema di accordo operativo, approvato oggi, che esaurisce gli impegni dell’Accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Ente Gestore del Parco Adda Nord, Comune di Truccazzano e FS (Ferrovie dello Stato).

L’accordo disciplinava gli impegni tra le parti per la realizzazione degli interventi necessari a consentire il quadruplicamento, nel territorio del Comune di Truccazzano, della tratta ferroviaria Pioltello-Treviglio e delle opere connesse e complementari.

COLLEGAMENTO CICLABILE IN SICUREZZA – “Nello specifico, Regione Lombardia – spiega l’assessore Terzi – si impegna nei confronti del Comune di Truccazzano a corrispondere un contributo pari a 300.000 euro che servirà a dare continuità alla pista ciclabile esistente e permetterà di collegare il Comune di Truccazzano alla stazione ferroviaria di Trecella, aumentando la sicurezza degli utenti diretti in stazione e migliorando l’accessibilità della stessa”.

“Con questo stanziamento – evidenzia Terzi – confermiamo l’impegno di Regione Lombardia, in linea con il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile di questa legislatura, a potenziare e riqualificare la rete viaria e ferroviaria per una Lombardia accessibile e connessa e a sostenere e potenziare la mobilità green e dolce. L’intervento rientra in un progetto più ampio che si pone come obiettivo quello di integrare sul territorio lombardo i percorsi ciclabili con il sistema del trasporto pubblico, soprattutto nelle zone periferiche”.

V.A.