Ciocca (Lega): “Il PD difende le borseggiatrici, io pago l’abbonamento ai ragazzi che sventano furti”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 agosto 2023- “Pagherò io l’abbonamento della metro ai ragazzi del Comitato sicurezza per Milano. Sono un sistema d’allarme pubblico. Proprio per questa ragione continuo e continuerò a sostenere i volontari del Comitato sicurezza, che con il loro tempo, sottratto a lavoro e studio, si mettono in gioco con senso civico, supportando l’azione delle forze dell’ordine anche quando, come domenica scorsa, quest’ultime per carenza d’organico mancano, non per loro colpa, laddove sarebbe più necessario. Questi giovani, con il loro servizio di supporto e contrasto, evitano che queste criminali, spesso con il pretesto dell’essere donne incinta e dunque intoccabili per la legge, la stessa che il Pd di Sala si ostina a non voler modificare, possano commettere furti e violenze nei confronti di lavoratori, cittadini e turisti. Abbiamo bisogno di sicurezza “partecipata” e non di insicurezza partecipata. Io sono con loro e continuerò a battermi affinché venga loro riconosciuto il lavoro che quotidianamente svolgono, come già avevo richiesto tramite l’assegnazione dell’Ambrogino d’Oro o un attestato di Benemerenza civica” così Angelo Ciocca, deputato al Parlamento Europeo.

