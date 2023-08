Bollate. Restyling via Roma e Sartirana, al via la nuova asfaltatura

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 1 agosto 2023 – Al via i lavori di restilyng delle centrali vie Roma e Sartirana con la sostituzione dell’attuale pavimentazione stradale in porfido, ormai deteriorata, con una nuova in asfalto. I lavori dureranno 5 giorni, salvo imprevisti e in condizioni meteo adeguate, con inizio lunedì 28 agosto 2023 e conclusione nella giornata di venerdì 01 settembre.

LA VIABILITA’

Durante il cantiere verranno chiusi l’accesso dall’incrocio di via Vittorio Veneto / P.zza San Francesco e l’uscita da P.zza Martiri della Libertà / via Matteotti. Sarà consentito il traffico esclusivamente ai residenti e ai veicoli autorizzati per la fascia oraria che va dalle 18.00 alle 7.00.

Il passaggio pedonale sarà consentito su entrambi i marciapiedi.

Ecco le fasi del cantiere

Lunedì 28 agosto

Preparazione area cantiere in via Roma e Sartirana (intera sede stradale).

Inizio attività di rimozione pavimentazione in porfido esistente e trasporto dei materiali in impianto di smaltimento autorizzato.

Martedì 29 agosto

Prosecuzione della rimozione pavimentazione in porfido esistente e trasporto dei materiali in impianto di smaltimento autorizzato.

Mercoledì 30 agosto

Preparazione del sottofondo stradale con la messa in quota di chiusini/caditoie, sistemazione di eventuali cedimenti, sostituzione delle canaline in pietra danneggiate

Giovedì 31 agosto

Stesura del primo strato tout-venant di 10cm.

Stesura secondo strato binder di 5cm.

Venerdì 01 settembre