Mafia, Mirabelli (PD): subappalti liberi è una scelta sbagliata, le audizioni lo confermano

(mi-lorenteggio.com) Roma, 1 agosto 2023 – “L’audizione di oggi in Commissione Parlamentare Antimafia della Procura di Milano ha confermato la grave penetrazione delle mafie nell’economia legale e il loro crescente radicamento nell’area più ricca del Paese. L’intreccio, raccontato dal dottor Storari, tra criminalità organizzata, subappalti e sfruttamento del lavoro sottopagato, accertato da numerose inchieste, è allarmante. Per noi è la conferma che la liberalizzazione dei subappalti è una scelta sbagliata e pericolosa e che contrastare il lavoro povero è una necessità anche per difendere la legalità”. Lo dice il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e componente della bicamerale Antimafia.

