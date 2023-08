Chiusa una straordinaria edizione del Milano Latin Festival

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° agosto 2023 – Si è concluso con numeri altissimi l’edizione 2023 del Milano Latin Festival. In trenta giorni (30 giugno – 29 luglio 2023) oltre 100.000 persone hanno affollato il Milano Latin Festival, hanno ballato in Piazza Cuba, in Piazza Santo Domingo e in Piazza Urban; hanno assistito a 18 eventi folkloristici; hanno assaggiato le prelibatezze del Ristorante Argentino e delle degustazioni dominicana, ecuadoriana, peruviana, venezuelana, e brasiliana; hanno brindato con Mojito e Caipirinha nei diversi chioschi presenti; hanno riso, scherzato, giocato e ballato negli Schiuma Party. Ma soprattutto hanno assistito ai 20 concerti organizzati sul palco della Ticketmaster Arena di grandissime star internazionali come Romeo Santos, Ricardo Montaner, Joe Veras, Toño Rosario, Arcangel, Gente de Zona, Lali, J Balvin, Prince Royce, Nicky Jam, Manuel Turizo, Los 4, Grupo Extra, Ozuna, Tito Nieves, Enanitos Verdes, Anuel, Mimi & Tony Succar, Bartola e Josimar e giorno dopo giorno hanno visto crescere – artisticamente parlando – la giovane band dei J Nueve firmata MLF Record.

L’edizione del Milano Latin Festival 2023 si è conclusa con una due giorni dedicata all’indipendenza del Perù alla quale hanno preso parte circa 10mila visitatori.

“È stata l’edizione più corta ma più intensa della storia, un’edizione strepitosa. Che mi ha ridato l’entusiasmo che stavo rischiando di perdere. Il Milano Latin Festival è una manifestazione interculturale, un ponte che unisce idealmente Italia e America Latina, che dura da oltre 31 anni e non può e non deve morire. Con i nostri eventi riusciamo ad abbracciare tutte le età, tenendo viva la musica tradizionale, quella fatta dai musicisti che conoscono un pentagramma e hanno studiato uno strumento a quella di ultima generazione fatta di talenti formato newtech. Così ci sono notti per gli over 25 e serate per giovani e giovanissimi, una categoria quest’ultima troppo spesso dimenticata e a volte bistrattata. Hanno bisogno di spazi per questo abbiamo creato contenitori dedicati a loro come la serata Dembow, Latin Factor, gli schiuma party e ladies night. – spiega il patron Fabio Messerotti, – Per il prossimo anno torneremo ad avere un festival lungo almeno 40 giorni trovando altre sedi o una soluzione ragionevole col Comune di Assago, che del Festival è sede storica. Vi dirò di più: ho già tre grossi nomi pronti a firmare per il Milano Latin Festival del 2024, ma è presto per parlarne”.