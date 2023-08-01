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Tra un mese il 94° Gran Premio d’Italia di Formula 1 all’Autodromo di Monza: il programma completo

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(mi-lorenteggio.com) Monza, 1 agosto 2023 – Manca un mese al Gran Premio d’Italia di Formula 1:  il Tempio della Velocità ospiterà l’edizione n° 94 del Gran Premio d’Italia. Numerose le iniziative fuori dal Gp, clicca qui per leggerle). Dopo la vittoria di Max Verstappen su Red Bull nel 2022 e le vittorie di Daniel Ricciardo su McLaren e Pierre Gasly su Alpha Tauri rispettivamente nel 2021 e nel 2020, c’è già grande curiosità per scoprire chi si aggiudicherà il gradino più prestigioso dello storico podio.

Ma ecco, il

PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ

09:55-10:40 | FIA FORMULA 3 (PROVE LIBERE)

11:05-11:50 | FIA FORMULA 2 (PROVE LIBERE)

13:30-14:30 | FORMULA 1  (PROVE LIBERE 1)

15:05-15:35 | FIA FORMULA 3 (QUALIFICHE)

16:00-16:30 | FIA FORMULA 2 (QUALIFICHE)

17:00-18:00 | FORMULA 1 (PROVE LIBERE 2)

18:35-19:20 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP (PROVE LIBERE)

SABATO

09:35-10:20 | FIA FORMULA 3 (SPRINT RACE)

11:05-11:35 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP (QUALIFICHE)

12:30-13:30 | FORMULA 1 (PROVE LIBERE 3)

14:15-15:05 | FIA FORMULA 2 (SPRINT RACE)

16:00-17:00 | FIA FORMULA 1 (QUALIFICHE)

DOMENICA

8:20-09:10 | FIA FORMULA 3 (GARA)

10:00-11:05 | FIA FORMULA 2 (GARA)

11:55-12:30 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP (GARA)

15:00-17:00 | FORMULA 1 (GARA)

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