MONZAFUORIGP 2023: MONZA CELEBRA IL GP D’ITALIA DI FORMULA 1

(mi-lorenteggio.com) Monza, 1 agosto 2023 – Si avvicina il weekend che, come ogni anno, mette l’Italia e Monza al centro della mappa mondiale della Formula1.

MonzaFuoriGP2023 è l’evento che darà il benvenuto ai visitatori e agli appassionati giunti in città per il più prestigioso appuntamento del Motorsport nel nostro Paese, il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

“Vivere momenti di festa e di svago in città in occasione del Gran Premio di Formula 1 è un modo per portare anche fuori dall’Autodromo il clima autentico di passione sportiva e di emozioni che questo grande evento sa regalare ogni anno a Monza”, dichiara il Sindaco Paolo Pilotto.

Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre Monza si vestirà di velocità, innovazione e stile ospitando lo sport che più di ogni altro rappresenta questi valori per i suoi appassionati.

Un ricco programma di eventi e manifestazioni animerà le strade e le piazze del capoluogo brianzolo, presentandolo sotto una luce esclusiva ai tanti tifosi, ai turisti e agli abitanti.

In particolare, queste saranno i luoghi dove si svolgeranno gli eventi in programma:

Via Arosio, fronte stazione. Per chi sceglierà di raggiungere Monza in queste giornate di festa, lo spettacolo del #monzafuorigp 2023 sarà pronto all’accoglienza già all’uscita della stazione.

Le performance di un cast di ballerini e artisti circensi andranno in scena per dare il più caloroso benvenuto in città a turisti e appassionati.

Piazza Duomo. La piazza della Basilica minore di San Giovanni Battista sarà il punto di riferimento per informazioni e promozione turistica.

Un infopoint dedicato sarà a disposizione dei visitatori con tutti i dettagli di MonzaFuoriGP2023 e approfondimenti mirati per chi vorrà cogliere l’occasione per scoprire storia e segreti dei punti di interesse di Monza e del suo territorio.

Piazza Trento e Trieste. Le quattro giornate saranno accompagnate dall’intrattenimento e dalla grande musica di Radio Number One.

Sul palco principale di MonzaFuoriGP2023 si alterneranno talk show con ospiti esclusivi del mondo dello sport e dei motori e le serate si accenderanno con i concerti di grandi artisti.

Giovedì sera sarà il momento della Zurawski Band con lo spettacolo Millennium Star che ripercorrerà i successi più iconici e coinvolgenti del millennio.

Venerdì Andy dei Bluvertigo and The Bowieness omaggeranno il Duca Bianco e Giuseppe Ravazzolo, frontman di Live Queen Tribute Band eseguirà i brani dell’intramontabile Freddie Mercury.

Sabato la città ospiterà una tappa del tour di Giusi Ferreri, che presenterà live i brani del suo ultimo album “Cortometraggi” e tutti i grandissimi successi della sua carriera ultradecennale.

Durante tutte le giornate saranno esposti splendidi modelli di Ferrari, a cura di Team Rosso Corsa e sarà installata una grande area bimbi, a tema automobilismo, che divertirà anche i più piccoli.

Piazza Roma. La piazza del celebre Arengario ospita i migliori brand per l’intrattenimento dei più giovani: i celebri marchi LEGO® e Nintendo intratterranno i partecipanti e la Polizia di Stato condurrà attività ludiche per l’insegnamento dell’educazione stradale.

Via Vittorio Emanuele II. Il fascino senza tempo dei motori per le strade del centro. L’associazione Monza Auto Moto Storiche – M.A.M.S. con Ferrari storiche e Vespa Club di Monza scenderanno in piazza con i modelli che hanno scritto la storia dei veicoli a quattro e due ruote.

Piazza Carrobiolo. In questa gemma di tranquillo raccoglimento, un luogo che respira cultura da sempre, i visitatori potranno godersi un aperitivo dall’atmosferica unica grazie alle ensemble jazz che si esibiranno ogni sera.

Arricchirà l’esperienza l’arte figurativa: l’artista Felice Battiloro dipingerà a quattro mani con i ragazzi dell’Associazione Facciavista delle opere dalla cui vendita saranno ricavati fondi per l’associazione stessa. Andrea Fumagalli sarà, invece, impegnato con gli studenti dell’Istituto Nanni Valentini e dell‘Istituto Comprensivo Preziosissimo Sangue di Monza nel rielaborare i caschi piloti di F1 secondo la loro creatività artistica.

Boschetti Reali. Altro polo gravitazionale di MonzaFuoriGP2023, è qui che sarà allestito il Barlegend Redbull Village, un luogo in cui i visitatori troveranno Airstream con delizie gastronomiche da ogni parte del mondo, l’adrenalinica Bullbox Experience e la musica di Miki Garzelli, Roberto Amabile DJ e DJ Edmmaro direttamente dal palco del Nameless Festival.

L’ultima serata chiuderà il programma della manifestazione con Autpop Festival, il primo Festival della Musica con DJ SET veramente speciale. Associazione Facciavista e Il Veliero di Monza regalano un’esperienza emozionante che vedrà i talent di Radio Deejay e Radio M2O esibirsi sul palco affiancati da persone diversamente abili.

Piazza Cambiaghi. Street food e musica saranno le parole d’ordine nella piazza del mercato di Monza.

I truck più originali e gustosi inviteranno a godersi la convivialità mentre i dj set apriranno le serate prima che i palchi vengano illuminati da talent show e concerti esclusivi.

Quartiere Triante. Non sarà solo il centro di Monza a essere teatro di MonzaFuoriGP2023: al Centro Civico Triante si esibirà l’artista comica Maria Pia Timo con il suo graffiante e spassosissimo show “Corpo”.

Inoltre, a partire dal pomeriggio “FuoriGPTriante@TheEdge”, organizzato dalla consulta di quartiere Triante, animerà la giornata.

Piazza Sandro Pertini. Visitatori e passanti saranno intrattenuti e coinvolti dalle esibizioni estemporanee, colorate e spettacolari dell’ensemble danzante Quelli di Via Oldrado, specialisti del genere Lindy Hop dalle atmosfere newyorchesi degli anni ’20.

“Il FuoriGP torna anche quest’anno, all’insegna dell’arte e dell’apertura, in un connubio vincente che abbiamo voluto riconfermare anche per quest’edizione. Un connubio che unisce le forme artistiche più varie, il nostro patrimonio storico, lo sport e la velocità, raccolti in un programma che vuole venire incontro a tanti interessi diversi, ma anche esprimere una città poliedrica, vivace, capace di includere, quale è Monza”, afferma l’Assessora alla Cultura Arianna Bettin.

“Il Gran Premio, evento sportivo di fama internazionale, rappresenta un’occasione unica per far conoscere la nostra città in tutto il mondo e anche le associazioni sportive di Monza operanti in diversi settori disciplinari, dall’atletica alla rotellistica, dalla danza alle arti marziali”, aggiunge l’Assessore allo Sport Viviana Guidetti.

“Per il secondo anno consecutivo – dichiara Samantha Ceccardi, AD di Visionplus, agenzia che organizza l’evento – ci è stata affidata l’organizzazione della kermesse più coinvolgente della città di Monza.

I punti da cui siamo partiti sono stati principalmente due: la volontà di elevare continuamente la qualità della manifestazione e la convinzione che fare rete in città sia un plus che non può mancare. Per questo motivo abbiamo affiancato realtà locali con brand di fama internazionale per dimostrare quanto la sinergia tra piccolo e grande non sia solo possibile, ma anche un valore aggiunto”. ” Buon #monzafuorigp 2023 a tutti!”, conclude Ceccardi.

Le mostre in Villa Reale:

VILLA REALE TOUR

Tutti i giorni – orari visite: 10:30 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Guide turistiche accolgono i visitatori con “pillole di storia” sottolineando le caratteristiche e i contenuti delle sale principali coinvolte nel tour. www.reggiadimonza.it

BANKSY – PAINTING WALLS

Da mercoledì a venerdì dalle 14:00 alle 20:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00

L’Orangerie della Villa Reale ospita la mostra dell’artista britannico, un grande evento espositivo dedicato al nome più̀ celebre della street art internazionale contemporanea.

In mostra più̀ di settanta opere tra cui tre porzioni di muro originali. Tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles.

I LOVE LEGO®

Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle 14:30 alle 19:30 Sabato e Domenica e festivi 10:30 – 18:30

Una mostra pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento.

Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, sarà possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più̀ famosi del mondo.

E RIGHTS FROM FUTURE GENERATIONS – A PERSPECTIVE ON (A)RT AND (I)NNOVATION

Per la prima volta in Italia e nel mondo, un confronto diretto tra opere realizzate da artisti e opere prodotte tramite Intelligenza Artificiale.

Alla base della ricerca vi è l’innovativa intuizione di dare lo stesso input all’opera umana e a quella creata tramite Intelligenza Artificiale.