(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2023 – La Giunta regionale ha approvato la DGR n.636/2023, con la quale ha rinnovato il sostegno alle diocesi lombarde, finanziando il progetto: “Giovani In cammino 2023 – 2024”, realizzato da Regione Lombardia e ODL- Oratori Diocesi Lombarde.

Queste le parole del Sottosegretario con delega Sport e Giovani, Lara Magoni:

“Sono molto soddisfatta della collaborazione che Regione Lombardia ha sviluppato e confermato con ODL – Oratori Diocesi Lombarde, che anche quest’anno ci vedrà partner nel nuovo progetto Giovani in Cammino 2023 – 24. Ringrazio ODL e in particolare il loro Responsabile, Don Stefano Guidi, per il costante, proficuo dialogo e per tutto quello che fanno per i nostri ragazzi”.

La Giunta lombarda ha approvato il progetto con la previsione di risorse importanti, 720 mila euro, di cui 480 mila euro di fondi regionali e 240 mila a carico di ODL.

“La rete degli oratori rappresenta nella nostra regione un punto di riferimento per la sua presenza e diffusione capillare in tutti i territori – precisa il Sottosegretario Magoni – Il 40% degli oratori italiani si trova in Lombardia, 2307 oratori e 3068 parrocchie (riferimento anno 2018). Questo significa che il 75% delle parrocchie lombarde ospita un oratorio che, con una media di 180 bambini e ragazzi ciascuno, arriva a coinvolgere più di 412mila giovani. Numeri importanti che raccontano il valore educativo e sociale di queste strutture”.

“L’oratorio è un luogo aperto, accogliente, inclusivo, che favorisce l’incontro tra i giovani e offre loro proposte educative di aggregazione e socialità, a partire dalla pratica sportiva, con un occhio sempre attento alle situazioni di maggiore fragilità.

Giovani In cammino -prosegue Lara Magoni – rappresenta tutto questo e si inserisce quindi pienamente nel solco tracciato dalla Legge Regionale 4/2022 “La Lombardia è dei giovani”, la cui visione è innanzitutto promuovere, attraverso le reti dei soggetti più vivi e attivi sui territori, il protagonismo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, perché siano sempre più coinvolti nella vita delle loro comunità. Anche in questo – conclude Lara Magoni, Sottosegretario Sport e Giovani – Regione Lombardia si è dimostrata pioneristica, attuando una legge espressamente dedicata ai giovani, il nostro presente e, soprattutto, il nostro futuro”.