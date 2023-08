MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A. LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA SULLA SICUREZZA STRADALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2023 – Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – storica concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM – annuncia il lancio della nuova campagna sulla sicurezza stradale “GUIDA BENE, NON FARE L’EROE”.

Consapevoli del tipico momento di picco per il traffico sulle strade italiane in vista delle vacanze estive e dell’esodo di agosto -, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ha sviluppato un progetto di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, con una campagna off-line e on-line dedicata.

Il requisito della sicurezza è un aspetto di assoluta rilevanza nell’ambito della mobilità su strada; ogni anno sono migliaia le persone coinvolte in incidenti stradali, tra automobilisti, passeggeri e pedoni.

Il progetto “GUIDA BENE, NON FARE L’EROE” di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si ispira all’opportunità di favorire comportamenti responsabili alla guida.

La campagna associa famosi personaggi – scelti tra eroi mitologici e profili storici – a specifiche frasi sulla sicurezza stradale, con l’obiettivo di promuovere, attraverso un linguaggio persuasivo, emozionale e user friendly, una mobilità più attenta e sicura.

I 12 protagonisti della campagna – che saranno svelati singolarmente di settimana in settimana – si rivolgeranno al grande pubblico attraverso annunci animati sui canali social dell’Azienda, manifesti e cartoline distribuiti nei punti strategici della rete autostradale gestita: le Tangenziali Milanesi e dell’Autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia.

Il progetto è caratterizzato da messaggi chiari, semplici e incisivi sulla sicurezza stradale: fare una sosta quando si accusa troppa stanchezza, non utilizzare il cellulare alla guida, rispettare la distanza di sicurezza, non superare i limiti stradali, sono solo alcuni degli slogan citati.

Attraverso la voce di personaggi storici e mitologici i consigli assumono un approccio familiare, trasformando gli “annunci” in “raccomandazioni” da seguire con cura, per noi stessi e per gli altri. Grazie alla forza evocativa di miti e personaggi eroici, la campagna tende a catturare l’attenzione del pubblico.

“Sensibilizzare il pubblico sulla tematica della sicurezza stradale è per Milano Serravalle – Milano Tangenziali un dogma” – hanno affermato Beniamino Lo Presti e Pietro Boiardi,Presidente e Amministratore Delegato di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – “La Società è costantemente impegnata nello sviluppo di programmi volti a favorire una mobilità inclusiva, sicura, e vicina a tutti gli utenti. Questo progetto vuole promuovere un comportamento consapevole e prudente alla guida dei veicoli su strada, per viaggi sempre più sicuri e responsabili”.

La campagna “GUIDA BENE, NON FARE L’EROE” di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. sarà on-air dal 3 agosto. Per maggiori informazioni: www.serravalle.it

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è la concessionaria dell’Autostrada A7, da Milano a Serravalle Scrivia, delle tre tangenziali milanesi – A50 Tangenziale Ovest, A51 Tangenziale Est, A52 Tangenziale Nord – della Tangenziale Ovest di Pavia (A54) e del Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia (A53). La rete, che si estende per 187 Km, si pone quindi al centro di uno dei principali network autostradali europei.

V.A.