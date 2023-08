AGRICOLTURA – ROTA: BUON LAVORO AL NEO PRESIDENTE DEGLI ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2023 – “Congratulazioni e buon lavoro al neo presidente Gian Enrico Grugni e a tutti i componenti del nuovo Consiglio dell’Associazione Allevatori della Lombardia, la più importante regione agricola del Paese, che vanta una zootecnia di eccellenza”. Così Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, commenta il rinnovo delle cariche dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (Aral), che ha portato all’elezione in qualità di presidente del lodigiano Grugni.

“Gian Enrico e i suoi colleghi consiglieri – prosegue Alessandro Rota – sapranno mettere la loro competenza e professionalità al servizio di un settore che negli ultimi anni ha dovuto affrontare sfide epocali, come la guerra, le speculazioni su energia e materie prime, la siccità e i cambiamenti climatici e che oggi rimane sotto attacco, dalle politiche europee alla promozione della carne sintetica”.

Gian Enrico Grugni – sottolinea la Coldiretti interprovinciale – è un imprenditore agricolo di 47 anni di Cervignano d’Adda, in provincia di Lodi, dove conduce con il fratello un allevamento con 750 vacche in mungitura che producono latte destinato alla produzione di formaggi Dop e a primarie società del settore dell’alimentazione dei bambini, che ne riconoscono l’alta qualità nutrizionale e la piena tutela del benessere animale.

Con oltre 7 mila associati, l’Aral è la principale associazione degli allevatori in Lombardia e a livello nazionale. Promuove ed attua iniziative di assistenza tecnica e consulenza aziendale, gestisce laboratori per assicurare un servizio di analisi ai propri associati, sviluppa o collabora a progetti di ricerca nel settore zootecnico ed in quello agronomico strettamente associato, svolge azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza ed alla tracciabilità dei prodotti di provenienza degli allevamenti, oltre che azioni volte alla valorizzazione del benessere degli animali, della cura dell’ambiente e della sostenibilità in genere. Gestisce inoltre centri per l’elaborazione dei dati, organizza convegni ed eventi e realizza programmi di informazione, formazione e divulgazione finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori.

