UNA LUNGA ESTATE DA VIVERE INSIEME

Dal Settore Turismo del Consorzio una selezione di appuntamenti

In programma feste, musica, grigliate e laboratori

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 8 agosto 2023. In estate gli eventi per il tempo libero non finiscono mai. Nei Comuni del Sud Ovest Milanese sono in programma tanti appuntamenti che spaziano dalla musica all’immancabile grigliata, dalla camminata sotto le stelle ai laboratori creativi.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei

principali appuntamenti estivi che si terranno in queste settimane di agosto

nei Comuni di Bernate Ticino, Castano Primo, Cuggiono e Turbigo.

A Bernate Ticino, martedì 15 agosto 2023, nel centro pensionati di Casate,

si potrà partecipare alla XV edizione della “Grigliata di Ferragosto”. Il costo è

di 18,00 euro a persona. L’evento è promosso dall’Assessorato comunale al

Welfare. È necessario iscriversi e versare la quota entro il 10 agosto presso gli

uffici del Municipio o il Bar Bottazzi.

A Castano Primo, presso la tensostruttura di via Mantegna, nell’ambito delle

iniziative musicali estive organizzate dalla Compagnia delle Feste e

dall’Amministrazione comunale, si segnalano due appuntamenti: il primo

venerdì 11 agosto con Alessandro Dj Pub e il secondo domenica 20

agosto con “Mauro e Francesca”. Dalle ore 19.30 sono attivi bar, cucina e

griglia.

A Cuggiono, sabato 26 agosto 2023, nell’ambito della rassegna estiva

promossa e coordinata dall’Amministrazione comunale, presso il parco di Villa

Annoni, si potrà partecipare all’evento “Sotto un cielo stellato”. Mentre

domenica 27 agosto alle ore 15.30, sempre nel Parco, si terrà

l’appuntamento “Lo sciopero degli uccellini”, lettura e laboratorio creativo a

cura della biblioteca comunale.

A Turbigo, presso il centro ricreativo, ubicato nel Palazzo De Cristoforis Gray,

in programma diversi appuntamenti da trascorrere in compagnia: giovedì 10

agosto 2023 dalle ore 20.00, la “Notte di S. Lorenzo. Camminata sotto le

stelle e gelato insieme”; martedì 15 agosto alle ore 12.30 il “Pranzo di

Ferragosto” (si accetteranno le prenotazioni fino ad esaurimento dei posti

disponibili); sabato 26 agosto alle ore 20.30, la “Serata danzante e

anguriata” a ingresso libero; martedì 29 agosto alle ore 15.00, “Tombolata

con merenda per tutti. Festa di chiusura dell’estate insieme”.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei

Navigli S.p.A., settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il

sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio

oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.

V.A.