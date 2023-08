PIAZZALE LORETO. OGGI IL RICORDO DELLE VITTIME DELL’ECCIDIO – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 agosto 2023 – Si è svolta oggi in piazzale Loreto la cerimonia di commemorazione dei 15 partigiani prelevati dal carcere di San Vittore e fucilati all’alba del 10 agosto 1944 da un plotone della Legione Muti, per ordine dei nazisti, alla presenza della vicesindaco Anna Scavuzzo e delle assessore Elena Grandi (Verde e Ambiente) e Gaia Romani (Servizi Civici).

“C’è molta fierezza nel nostro essere qui – ha commentato la vicesindaco Anna Scavuzzo nel corso del suo intervento – c’è riconoscenza perché quindici martiri sono stati uccisi in modo barbaro dal regime nazifascista, ma sono sopravvissuti nella memoria collettiva. Una ferita che si rinnova, ma che, al contempo, ci aiuta a fare memoria attraverso di loro, di tutti coloro che si sono sacrificati nella Resistenza, per la Resistenza e per la Democrazia.”

“L’anno prossimo saranno 80 anni da quel 10 agosto 1944 – ha aggiunto la vicesindaco – e fin da ora sappiamo che dovremo prepararci tutti insieme per arrivare all’anniversario con un impegno rafforzato e non retorico, che sappia valorizzare il percorso di memoria anche con le nostre scuole e con la cittadinanza tutta”.

La memoria dell’eccidio proseguirà questa sera alle ore 21 con l’incontro “Quindici vite per la libertà”, con interventi, racconti e testimonianze. In programma letture con l’attrice Aglaia Zanetti e intermezzi musicali con Sandro e Marino Severini (Gang). Coordina Ivano Tajetti di Anpi Milano.