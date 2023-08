FURTO IN UN MAGAZZINO DELLA MAISON HERMES A MILANO, SOTTRATTA ANCHE UNA BORSA BIRKIN IN COCCODRILLO DA 50 MILA EURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 agosto 20323 – Ieri, i responsabili del punto vendita di Hermes di via Montenapoleone si sono recati da i Carabinieri di via Moscova per denunciare il furto di 4 borse del valore di 90 mila euro, sostituite con altre di minor valore, fatto che dovrebbe esser avvenuto in un magazzino della maison Hermes, dove le quattro borse del valore di circa 90mila euro, tra queste una Birkin in coccodrillo da 50 mila euro sono state scambiate.

In corso le indagini per capire dove e come il fatto e successo per risalire agli autori.

Redazione