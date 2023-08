Valfurva (So). Escursionista colpita da una scarica di sassi staccatasi dal pendio, trasportata in codice giallo

VALFURVA (SO), 10 agosto 2023 – Allertamento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 agosto 2023, poco dopo le 13:30, per la Stazione di Valfurva del Soccorso alpino. Una donna di 63 anni stava salendo sul Pizzo Tresero – Punta Pedranzini in compagnia di un gruppo di amici; è stata colpita da una scarica di sassi staccatasi dal pendio. Si trovavano a circa 3300 metri di quota. Sono partiti i tecnici della Stazione di Valfurva e dalla base di Caiolo è decollato l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Nel frattempo, a supporto delle operazioni di soccorso, due squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza si sono preparati nella piazzola del rifugio Forni. Il vento in quota ha reso complesse le operazioni di soccorso, che si sono concluse poco prima delle ore 15:00 con il recupero, mediante verricello, dell’infortunata, che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia; infine la donna è stata trasportata in ospedale.

Redazione