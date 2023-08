Valsassina. Due interventi di soccorso a Varenna e Casarsa

(mi-lorenteggio.com) VALSASSINA (LC), 13 agosto 2023 – Due interventi dal pomeriggio alla serata di ieri per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino. Il primo a Varenna, nei pressi del Castello di Vezio. Un ragazzo di 19 anni ha avuto un malore mentre si trovava lungo il Sentiero del viandante. Immediata la richiesta di aiuto: la centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e le squadre territoriali, intervenute per agevolare lo spostamento del ragazzo in un punto in cui poteva essere preso a bordo dell’elicottero. Il giovane è stato valutato dall’équipe sanitaria e portato d’urgenza in ospedale. Ieri sera intorno alle 19:30 altro allertamento per un uomo di 72 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava nei pressi delle baite di Casarsa, alpeggi di Premana. I tecnici della Stazione sono saliti con il mezzo fuoristrada, hanno effettuato la valutazione sanitaria e hanno trasportato l’uomo fino all’ambulanza. L’intervento è finito con il rientro delle squadre.

Redazione