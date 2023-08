Milano. Rissa tra una quindicina di persone armate di mazze, bastoni e bottiglie

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 agosto 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.10, tra via Turchino e via Maspero, in zona Calvairate, è scoppiata una rissa tra una quindicina di cingalesi, armati di mazze, bastoni e bottiglie. Sul posto sono giunti i Carabinieri, allertati da alcuni residenti. All’arrivo dei militari dell’Arma sono fuggiti, ma, alcuni sono stati rintracciati. Tre di loro, un 25enne e due 39enni sono stati medicati dal personale sanitario al Policlinico di Milano in codice verde.

