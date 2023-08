(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 agosto 2023 – Stanotte, intorno alle ore 4.40, lungo l’alzaia del Naviglio Grande, un 26enne è rimasto ferito gravemente in un incidente col suo monopattino. Il ferito, soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

V. A.