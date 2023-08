Soccorso a Lumezzane uomo scivolato in un dirupo, a Fusine rientrati due pescatori bloccati in Val Madre

(mi-lorenteggio.com) LUMEZZANE (BS), 18 agosto 2023 – Intervento stamattina per il Soccorso alpino, Stazione di Valle Trompia della V Delegazione Bresciana. I tecnici sono stati attivati per un uomo che era uscito per una passeggiata ma è scivolato in un dirupo per una ventina di metri, nella zona del Passo del Cavallo, a circa 700 metri di quota. Ha riportato dei traumi ma è riuscito a chiamare e a chiedere aiuto. La centrale ha attivato i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con una squadra più un sanitario del Cnsas; sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, i Vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane. Dopo essere stato stabilizzato, è stato recuperato con la tecnica del contrappeso e portato con la barella portantina fino a strada; infine è stato portato in ospedale. L’intervento è finito intorno alle 9:00.

FUSINE (SO) – Hanno passato la notte fuori ma all’alba sono rientrati, i due pescatori che ieri erano bloccati nei pressi del torrente Madrasco, in Val Madre, nel territorio del comune di Fusine. Erano usciti nel pomeriggio per andare a pescare ma c’è stato un forte temporale, che ha aumentato la portata d’acqua del torrente. Avevano difficoltà ad attraversare i guadi percorsi all’andata e allora, dal momento che conoscono molto bene la zona, si sono messi al sicuro. In zona però non c’è copertura telefonica e quindi non hanno potuto avvisare.

Il loro mancato rientro ha fatto partire le ricerche: impegnati otto tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Sondrio della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, la squadra forra regionale del Cnsas, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile di Sondrio. Nella prima fase della ricerca, cominciata poco prima delle 21:30, l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha effettuato dei sorvoli della zona, essendo predisposto anche per operazioni speciali e in notturna. Per le aree più nascoste sono stati impiegati i droni della Protezione civile ma senza esito. All’alba sono arrivati anche i tecnici di soccorso in forra della squadra regionale del Cnsas. L’elicottero di Sondrio di Areu intanto stava compiendo un’altra ricognizione dall’alto. Nel frattempo, i due pescatori sono riusciti a ripartire e i soccorritori li hanno incontrati che stavano rientrando.

L’esito dell’intervento è stato positivo, come già ieri sera i responsabili della ricerca avevano dedotto, in base alle informazioni in loro possesso. Nonostante le ampie probabilità che le persone fossero al sicuro, come poi è accaduto, i soccorritori – una ventina quelli impegnati ieri, oltre all’elisoccorso – sono comunque tenuti a compiere le complesse procedure che si attivano in questi casi e a mettere in campo tutte le risorse disponibili.

Per questo insistiamo sull’importanza della prevenzione e vi invitiamo a considerare, con attenzione e senso di responsabilità, le vostre uscite, escursioni, gite e attività in montagna. Sul sito www.sicurinmontagna.it trovate tanti consigli utili e gli opuscoli gratuiti in pdf da scaricare.

