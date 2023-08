James Blunt: un’unica data al Mediolanum Forum di Assago sabato 2 marzo 2024

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 agosto 2023 – James Blunt e la sua band suoneranno in Italia in un’unica data al Mediolanum Forum di Milano sabato 2 marzo 2024, in occasione del Who We Used To Be Tour per l’uscita dell’omonimo album, fuori il 27 ottobre.

I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di martedì 29 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 1°settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Redazione