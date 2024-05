Protagonisti i ragazzi in piazza al 25 aprile di Ceriano Laghetto

Appello e auspicio per il cessate il fuoco e la pace



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 1 maggio 2024 – E’ stato un 25 aprile molto partecipato quello celebrato a Ceriano Laghetto per commemorare il 79esimo anniversario della Liberazione.

In piazza, nel ruolo da protagonisti, i ragazzi della Camerata strumentale della scuola Aldo Moro e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Presente anche una delegazione della classe 2006, che quest’anno raggiunge il traguardo dei 18 anni e, come da tradizione, in questa giornata speciale viene invitata a ritirare la spilla rappresentativa di Ceriano Laghetto e una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.

I brani musicali storici e i canti tradizionali della Resistenza, eseguiti dai ragazzi della Camerata Strumentale, hanno coinvolto molti dei presenti in piazza, per una celebrazione corale.

Nella cerimonia solenne in piazza, dopo l’alzabandiera e la deposizione di corone d’alloro, anche il discorso commemorativo del Sindaco, che si è concluso con un appello corale al cessate il fuoco e alla pace.

Successivamente si è formato il corteo aperto dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Ceriano Laghetto che dalla piazza ha raggiunto a piedi la chiesa di San Vittore dove è stata celebrata una Santa Messa in ricordo di tutte le donne e di tutti gli uomini che hanno pagato con il sacrificio della vita la lotta per la libertà. Al termine della manifestazione il tradizionale pranzo in Villa Rita preparato dai volontari dell’Associazione della Terza Età.