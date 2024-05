Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Di Marco (M5s): «Dopo i ritardi arrivano le indagini. Istituire commissione regionale dedicata»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2024 – Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Dopo i ritardi ed i silenzi ora sono arrivate anche le indagini. Le vicende relative all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 diventano con il passare dei giorni sempre più preoccupanti. Motivo per cui chiederemo l’istituzione di una commissione regionale dedicata al tema, all’interno della quale possano essere monitorati l’andamento dei lavori e il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e sostenibilità che devono continuare ad orientare la preparazione dell’evento. Esattamente la stessa richiesta che abbiamo mosso, con successo, chiedendo fosse istituita una commissione ad hoc sui fondi del PNRR dedicati alla Lombardia. Non volevamo che i lombardi rischiassero di perdere quell’opportunità, proprio come non vogliamo che la Lombardia perda l’occasione che le Olimpiadi rappresentano.

Finora abbiamo visto un governo nazionale incartato intorno a una pista da Bob, mentre il Presidente Fontana continua a nascondersi dietro rassicurazioni sempre meno convincenti e imbarazzanti, per lui, scaricabarile con i governi precedenti. Risposte che a meno di due anni dall’evento, ed in relazione alle ultime notizie di cronaca, non bastano più».

