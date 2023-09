A Monza è il giorno del Gran Premio d’Italia di Formula 1: la Ferrari in pole

(mi-lorenteggio.com) Monza, 3 settembre 2023 – Dopo il Gran Premio d’Olanda con la nona vittoria consecutiva di Max Verstappen, il “tempio della velocità” ospita all’Autodromo Nazionale di Monza il GP d’Italia la quattordicesima sfida del 2023. Il pilota della Red Bull è leader incontrastato della classifica.

Ma, nelle prove di ieri, Carlos Sainz ha portato la Ferrari in cima alla classifica in casa e la Ferrari sogna. Secondo in pole sarà Lando Norris della McLaren seguito da Sergio Perez della Red Bull.

Appuntamento alle ore 15.00 con i 53 i giri di gara per una distanza pari a 306,720 km. Il circuito di Monza è lungo 5.793 metri.

Prima dello start, le Frecce Tricolori sorvoleranno Monza.

Redazione