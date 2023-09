Bus 973: dal 4 settembre arriva in piazza Ovidio

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2023 – Dal 4 settembre si allunga fino a piazza Ovidio con nuove fermate intermedie. Da San Felicino (Peschiera Borromeo), i bus seguono il solito percorso fino alla fermata Aeroporto di Linate. Poi proseguono in viale Forlanini e via Repetti. Fanno capolinea in piazza Ovidio.

Nuove fermate