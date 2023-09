(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2023 – Questa sera, l’aeroporto di Linate a Milano è stato bloccato fino alle ore 22.00 a causa di un problema alle luci della pista di decollo e atterraggio, dovuto ad un cortocircuito in un pozzetto. Per permettere ai tecnici di sistemare il problema e operare in sicurezza, alcuni voli in arrivo sono stati dirottati verso gli altri scali lombardi di Malpensa e Orio al Serio.

Redazione