Milano. Incidente in via Fetebenefratelli, moto investe ragazza 26enne: due feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2023 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, in via Fatebenefratelli, all’altezza del civico 36, dopo il semaforo all’incrocio con piazza Cavour una ragazza di 26 anni è stata travolta da una moto Ducati Hypermotard. Dopo l’impatto con il motoveicolo, la giovane è stata sbalzata a terra riportando serie ferite, così come il conducente della moto, un uomo di 32 anni. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, che hanno trasportato i due feriti in ospedale. La ragazza all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, il conducente della moto al Policlinico in codice giallo.

V. A.