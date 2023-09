Milano. Rocca (Fdi): “Il Comune ci dica la verità sulla soppressione della 73”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2023 – “La linea 973 non piace ai residenti dei quartieri Forlanini, Corsica, 22 marzo e Porta Vittoria che ribadiscono la volontà di andare avanti con la battaglia (sacrosanta) per il ripristino completo della 73. Il Comune ci dica chiaramente il motivo per cui si è deciso il taglio di questo autobus fondamentale per la città e riduzione delle corse di altri mezzi di superficie.

Si dica chiaramente che ad ATM manca il personale sufficiente per coprire le linee di superficie della città.

Non ci sono nuove significative assunzioni ed i motivi sono molteplici: lo stipendio da autista non è adeguato al carico di lavoro e al costo della vita di Milano, la viabilità cittadina è peggiorata, consideriamo anche l’insicurezza sui mezzi a danno dei lavoratori con le aggressioni al personale che sono all’ordine del giorno. Il problema è serio e ad oggi non è stato sufficientemente affrontato dalla Giunta Sala.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.

